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جوارديولا عن سولشار: بدايته أفضل مني

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بداية صاروخية لمشوار سولشار مع مانشستر يونايتد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالبداية المثالية لأولي جونار سولشار حتى الآن مع جاره مانشستر يونايتد منذ توليه منصبه.

وفاز سولشار في كل المباريات الخمس التي خاضها مع يونايتد وأظهر الفريق تحسناً كبيراً على الصعيد الفني الجماعي والفردي لنجوم الفريق.

وقال جوارديولا للمراسلين بعد لقاء برتون: "بدايته أفضل مني بكثير، أنا خسرت وتعادلت في أول لقاءين لي".

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وأضاف: "فاز بكل مبارياته وهو لا يزال صغيراً ويحقق نتائج مذهلة، شاهدت بعضاً من مبارياتهم وكانوا يلعبون جيداً".

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وختم قائلاً: "ولكن لا أحب الحديث عن الخصوم، لدينا لقاء صعب مع وولفر، سنأخذ يوماً راحة ثم نبدأ التحضيرات".

وكان مانشستر سيتي سحق برتون في نصف نهائي كأس كاراباو بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب مساء الأربعاء.

 

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