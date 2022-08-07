جوارديولا: سخروا من هالاند بالأمس واليوم يقولون إنه هنري!

جوارديولا يدافع عن هالاند بعد الانتقادات التي تلقاها في الأيام الأخيرة.

دافع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند بعد الانتقادات العديدة التي طالته خلال الفترة الماضية.

مانشستر سيتي بدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بفوز مثير خارج ملعبه على حساب أستون فيلا بهدفين دون رد، بتوقيع هالاند ليفتتح سجل أهدافه في المسابقة.

دفاع جوارديولا عن هالاند يأتي بعد أن طالته سهام النقد خلال الأيام الماضية، خاصة بعد مواجهة ليفربول في الدرع الخيرية، التي لم يتمكن خلالها المهاجم النرويجي من هز شباك "الريدز".

ماذا قال جوارديولا؟

أشاد جوارديولا بما قدمه هالاند في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن الانتقادات لا معنى لها.

وقال المدرب الإسباني: "إنه يتكيف بشكل مثالي في الطريقة التي نريد اللعب بها، ونأمل أن نمنحه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "بالطبع لديه موهبة، ولكن قبل أسبوع، عندما أضاع الفرص، قال الناس إنه فاشل، وأنه لن يتأقلم مع الدوري الإنجليزي وسخر منه الجميع".

وتابع: "الآن يقولون إنه تييري هنري أو كريستيانو رونالدو، التأقلم يستغرق وقتًا، إنها أول مباراة له في الدوري الإنجليزي، ولا تزال أمامه مسيرة طويلة".

وأردف: "عندما يتقاعد، بعد أن يظل هنا لسنوات عديدة كما نأمل، يمكن أن نحلل ما أصبح عليه".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "نحن نعرف الجودة التي يتمتع بها، عندما حصلنا على ركلة جزاء استولى على الكرة فورًا، وأنا أحب ذلك، ركلة الجزاء يجب أن ينفذها شخص لديه الثقة للقيام بذلك، وهذا ما حدث".

ماذا قدم هالاند في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي؟

شارك هالاند أساسيًا في مواجهة وست هام يونايتد، والتي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، وتمكن من تسجيل هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز بنتيجة 2-0.

واحتاج هالاند إلى 36 دقيقة فقط ليفتتح سجل أهداف مع مانشستر سيتي، بعد أن سجل ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في مرمى الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وفي الشوط الثاني، أضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة من كيفين دي بروينه ضربت دفاع وست هام، لينفرد النرويجي بالمرمى ويضيف الهدف الثاني.

وخرج هالاند من المباراة في الدقيقة 78، وأقحم جوارديولا الأرجنتيني جوليان ألفاريز بدلًا منه.