جوارديولا ساخرًا: لا حل سوى جعل السنة 400 يوم لكل هذه المباريات!

تصريحات الفيلسوف..

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن سيرخيو أجويرو وكيفن دي بروينه يمكنهما التواجد مبدئيًا أمام توتنهام في نهائي كأس كاراباو.

وكان دي بروينه قد غاب عن الملاعب منذ مدة بسبب الإصابة، في الوقت الذي لم يستعد أجويرو عافيته البدنية بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.

جوارديولا تطرق في المؤتمر الصحفي للإجابة عن أسئلة حول الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا وكيف سيؤثر على الحالة البدنية للاعبين بشكل عام أيضًا.

الفيلسوف تحدث عن النهائي وقال "إنه نهائي بالنسبة لنا، صحيح أن الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لم ينتهيا بعد وهما الأكثر أهمية، ولكننا نتطلع إلى النهائي".

كما أضاف "أعلم أن توتنهام يتطلع إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا وسيكون هذا أول لقب منذ سنوات عديدة والتزامهم سيكون صعبًا للغاية".

وواصل "بالطبع هو نهائي، بمجرد أن نكون هناك، يريد كل لاعب الفوز ولسنا استثناءً".

أما عن الثنائي أجويرو ودي بروينه فقال "كانت أول جلسة تدريبية اليوم لأجويرو منذ أسبوعين، غدًا لدينا جلسة أخرى ونقرر، الأمر نفسه لدي بروينه".

وعن دوري أبطال أوروبا وشكله الجديد "علينا أن نطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا تمديد العام، لدينا 365 يومًا فقط، ربما يمكننا إيجاد 400 يوم في السنة، بصراحة لا أعرف".

"إذا قرروا لعب عشر مباريات أخرى، فسنلعب، العرض يجب أن يستمر، عملي هو اللعب بأفضل شكل ممكن، وجعل اللاعبين ملتزمين بما يتعين علينا القيام به والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب."

وأتم " الأشخاص الذين يضعون التقويم ليحصلوا على مزيد من الوقت لاستعادة اللاعبين والاستمتاع بمهنتنا ويفعلون العكس لأنه عملهم، أنا لست من أخبرهم، . يدلي الناس بتصريحات، نعطي رأينا، بعد ذلك لا يمكننا فعل أي شيء".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد خسر أول بطولة له هذا الموسم وكانت كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة من تشيلسي بهدف نظيف في ملعب ويمبيلي بلندن.