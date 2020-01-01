جوارديولا: سأكون فاشلاً في حالة عدم تحقيق دوري أبطال أوروبا

الإسباني يخشى أن يتم هدم كل ما فعله بسبب دوري الأبطال..

نجح الإسباني بيب جوارديولا في الفوز بتحويل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نادٍ قوي للغاية في إنجلترا، لكنه يرى أن تجربته سيحكم عليها بالفشل في حال فشل بالفوز بدوري الأبطال رفقة مانشستر سيتي.

جوارديولا فاز بخمسة ألقاب على المستوى المحلي رفقة مانشستر سيتي منذ توليه مسؤولية فريق مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي فشل تحت قيادة بيب في تخطي ربع النهائي في الثلاثة مواسم التي لعبها تحت قيادة بيب حيث غادر على يد موناكو، ليفربول وتوتنهام.

المزيد من الفرق

وأضاف جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفريق أمام توتنهام في الدوري: "الأمر بسيط للغاية لن يتم الحكم على الطريقة التي نلعب بها فقط ولكن سيتم النظر للألقاب التي حققناها في نهاية الأمر".

وتابع: "العام الماضي كان استثنائيًا لنا والجميع أكد على هذا بحصدنا كل الألقاب المحلية ولكننا لم نفز بدوري الأبطال، وإذا لم أحصد هذا اللقب قبل موسمي الأخير مع السيتي فسيتم الحكم علي بالفشل.

توتنهام ومانشستر سيتي.. فصل جديد في حرب مورينيو وجوارديولا

وعن مواجهته لغريمه التقليدي جوزيه مورينيو أكد: "أن توتنهام قوي مع مورينيو كما كان قويًا مع من سبقوه، رأيت مباراة توتنهام وساوثامبتون تلقوا هدفًا في أخر المباراة لكنهم كانوا متواجدين بشكل جيد على أرض الملعب، لذلك سنعاني أمامهم".

يذكر أن مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر فبراير الجاري.