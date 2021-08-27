جوارديولا : رونالدو وحده هو من سيحسم مستقبله

تطرق كذلك إلى فشل صفقة هاري كين

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يستبعد تعاقد ناديه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف يوفنتوس.

ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، كشف في المؤتمر الصحفي لمواجهة إمبولي بالدوري الإيطالي، أن رونالدو لا يريد البقاء مع الفريق.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الأنباء التي تؤكد دخول اللاعب في مفاوضات مكثفة مع مانشستر سيتي تمهيدًا للانتقال للفريق هذا الصيف.

ماذا قال جوارديولا عن رونالدو؟

المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال، غدًا السبت:"لا أستطيع أن أقول الكثير، هاري كين أعلن استمراره مع ناديه، وكذلك رونالدو هو لاعب في يوفنتوس".

وأضاف:"كل ما يمكنني قوله إن الأيام الأخيرة الباقية من فترة الانتقالات يمكن أن يحدث فيها أي شيء".

وتابع:"هناك عدد قليل من اللاعبين منهم رونالدو وميسي، يقررون المكان الذي سيلعبون فيه ولهم الدور الرائد في المفاوضات، أنا سعيد عمومًا بفريقي الحالي مهما حدث".

واستكمل:"ما قلته عن كين أكرره عن رونالدو، سيقرر أين يلعب، لست أنا أو مانشستر سيتي، غدًا لدينا مباراة صعبة ضد آرسنال وعلينا الحديث عن قضايا أخرى عن اللاعبين الذين نمتلكهم الآن".

كيف تحدث عن مستقبله؟

مدرب مانشستر سيتي واصل حديثه:"لا أفكر في المغادرة بعد عامين، يمكنني المغادرة خلال شهرين إذا لم تكن النتائج جيدة أو لم يكن النادي مقتنعًا باستمراري".

وتابع:"يمكنني المغادرة في غضون ثلاثة أشهر أو خمس سنوات، كل ما قلته هو أنني بعد فترة بقائي في سيتي سوف أحصل على راحة من التدريب".

واستكمل:"الراحة قد تصل لأي فترة ممكنة، ولكن لا يوجد لدي أسباب للمغادرة الآن، أنا ملتزم مع النادي وأسعى للقيام بعمل أفضل".

ماذا عن المفاوضات مع هاري كين؟

مدرب مانشستر سيتي قال:"النادي فعل كل شيء، لم نتحدث مع توتنهام ولم نتقدم بأي عرض واحد، لم يرغبوا في التفاوض من البداية لذلك لا يوجد أي شيء ليقال".

وأوضح:"إذا أرادوا الحصول على 200 مليون جنيه استرليني فلن ندفع هذا المبلغ ولا نملكه من الأساس، لكن سيد المفاوضات الكبير دانييل ليفي يعرف كل شيء ومنعنا من ضمه، في النهاية أتمنى التوفيق لكين مع توتنهام".

منع الأندية للاعبيها من الذهاب مع المنتخبات لدول المنطقة الحمراء؟

كشف جوارديولا عن موقف ناديه قائلًا:"يجب أن أتحدث إلى النادي عن هذا الأمر، ولكن ليس من المنطقي الذهاب إلى المنتخبات الوطنية التي تلعب يوم الخميس ولدينا ليستر سيتي ودوري أبطال أوروبا".

واستكمل:"موقف النادي كان واضحًا، أنه لا يمكنهم السفر، جميع الأندية لديها نفس الموقف لأنها مشكلة في التقويم عمومًا".

وأما عن موقف كيفين دي بروينه من مواجهة آرسنال:"إنه يتحسن ولكنه لا يزال غير لائق".