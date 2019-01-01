جوارديولا: رودري موهبة استثنائية وهذا دوره في المستقبل

لاعب العقد القادم

استفاض المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، في مدح الوافد الجديد رودري، بعد ظهوره المميز امام يوكوهاما، في ختام جولة السيتيزينز الصيفية في اليابان، استعدادًا لحملة الدفاع عن لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي.

وبعد المباراة، قال الفيلسوف عن مواطنه القادم من أتليتكو مدريد هذا الصيف "رودري اليوم كان لا يصدق. كنا نعرف ذلك، لكن اليوم، أستطيع أن أؤكد لكم بأننا لدينا لاعب وسط لا يصدق لعشر سنوات قادمة، أو على الأقل طوال فترة عقده مع النادي".

من جهة أخرى، تحدث عن لاعبه البرتغالي برنادو سيلفا ورحيم ستيرلينج، قائلاً "عاد سيلفا إلى مستواه الطبيعي، ونفس الأمر بالنسبة لرحيم، وعاد كذلك ستونز ولابورتي، وهؤلاء قدموا مباراة رائعة اليوم"، واصفًا هذه الودية بالذات، بالمثالية قبل الاصطدام بليفربول في مباراة الدرع الخيرية، المقرر لها يوم الرابع من أغسطس المقبل.

وعن مواجهة ليفربول قال "أعرفهم بشكل جيد، لذلك ليست لدي شكوك حول ما يمكنهم فعله، لا أقصد الفوز أو الهزيمة، لكن اليوم على سبيل المثال، لعبنا بأريحية أمام ثاني الدوري الياباني، لذا ليس لدي أدنى شك بأننا على أتم الاستعداد لمباراة ليفربول".

"الظروف المناخية لفترة قبل الموسم ليست بالمثالية"



جوارديولا 🗣️ pic.twitter.com/PQ9UOcq8SU — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيفتتح حملة البريميرليج بمواجهة وست هام على ملعبه "الأولمبي" يوم السبت الموافق العاشر من أغسطس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الأول.