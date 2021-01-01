جوارديولا: رودري ليس منفذ ركلات الجزاء الأول وانتصرنا على خصم صعب

تصريحات جوارديولا بعدما انتصر على مورينيو

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن توتنهام فريق يمتلك من الجودة ما جعله يفوز على السيتي في مرتين سابقتين رغم تقديم أداء جيد في كلا المباراتين.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا على حساب ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليستعيد بيب جوارديولا نغمة التفوق والانتصارات من جديد على جوزيه مورينيو.

وعقب المباراة قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تصريحات لـ بي بي سي سبورت: "لقد كانت لهم تسديدة على القائم وكان يمكن أن تقلب الكرة في حال دخلت الشباك"

وأضاف: "لكن الطريقة التي أردنا اللعب بها كانت موجودة، توتنهام لديه جودة خاصة، لقد لعبنا بشكل جيد ضدهم في الماضي وخسرنا بهدفين مقابل لا شيء"

وتابع: "إنهم لا يحتاجون إلى أي شيء لخلق الفرص، إنها جودة وأسلوب مديرهم الفني، لدينا طريقة خاصة للعب وسنواصل على نفس المنوال، فقط في كل الأوقات عليك التحلي بالصبر والصبر والهدوء".

وحول ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه والتي افتتح من خلالها التسجيل قال: "ركلة الجزاء واضحة وبعد ذلك في المرة الأولى التي نهاجم فيها في الشوط الثاني تمكننا من التسجيل أيضًا"

وأكد: "هل رودري هو منفذ ركلات الجزاء الأول الآن؟ لا، أود أن أقول إنني معجب بالشجاعة في تنفيذ ركلة الجزاء لكنها لم تكن ركلة جزاء جيدة، أمزح بالطبع"

وأردف: "أنا قلق من هذا، سيكون لدينا متخصص حقيقي في التعامل معهم بجودة كبيرة في المستقبل، علينا أن نتدرب عليها بقوة ونواصل العمل في كل الاتجاهات"

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

مانشستر سيتي واصل سلسلة انتصاراته وعزز صدارة البريميرليج وزاد من حظوظه في التتويج باللقب الثالث له في آخر 4 سنوات على مستوى الدوري الإنجليزي.