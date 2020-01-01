جوارديولا: دي بروينه من أكبر نجوم العالم وسعيد بـ"ملايين" التمريرات!

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أثنى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على نجمي فريقه كيفن دي بروينه وإلكاي جوندوجان، فيما أبدى سعادته بمستويات السيتيزنس الأخيرة والتمريرات بالملايين التي يقومون بها.

وكان سيتي قد انتصر في الجولة الماضية على نيوكاسل بهدفين نظيفين، ويستعد حاليًا لأن يحل ضيفًا على إيفرتون بالجولة السادسة عشر من البريميرليج بملعب جوديسون بارك يوم الإثنين.

مباراة نيوكاسل شهدت مشاركة سيرخيو أجويرو للمرة الأولى منذ مدة طويلة بعد تعافيه من الإصابة، كما شهدت أمور إيجابية كثيرة على حد وصف جوارديولا.

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المدرب الإسباني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون قال "نفكر في البدء بسيرخيو، نحو في حاجة له، حقيقة أنه لعب 15 دقيقة بشكل حاد وجيد أخبار سارة لنا فنحن نحتاج له كثيرًا".

كما أضاف "أنا سعيد، في المواسم الماضية عانينا أمام نيوكاسل وخسرنا النقاط، لكن كُنّا مذهلين في المباراة الأخيرة، لقد مررنا كثيرًا، لا أعرف كم بالضبط ولكن بالملايين!".

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وتابع "في بعض الأوقات يكون الأمر سهلًا بعد اللعب خمس سنوات معًا، لكن بعض الأشخاص يتغيرون حقًا بعد خمس سنوات".

"جوندوجان لاعب رائع، نحن بحاجة إليه، كيفن دي بروينه هو أحد أكبر النجوم في العالم بالوقت الحالي، أفضل الاعتماد عليه في الدوري، أنا الآن أركز على الدوري."

وأتم "لدينا مباراة واحدة قادمة في المتناول ستكون أمام مفاجأة الموسم، أستون فيلا، مباراة إيفرتون ستكون مباراة صعبة بشكل لا يصدق ولكن الطريقة التي سنلعب بها، سنجد إيقاعنا ونكون قريبين من صدارة الدوري".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما يقبع إيفرتون في الوصافة برصيد 27 نقطة، أما المتصدر ليفربول فلديه 31 نقطة ومباراة أقل.