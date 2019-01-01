جوارديولا: دينامو زغرب لم يرغب في اللعب

المدرب الإسباني يتناول دفاع الخصم المستميت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته عقب الفوز على دينامو زغرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا لبي تي سبورت عقب المباراة:"لقد دافعوا بشكل جيد للغاية خصوصاً في المواجهات الفردية وكان لديهم الشراسة. كان لديهم 10 لاعبين داخل الصندوق، لم يرغبوا في اللعب".

وأضاف:"كانوا بانتظار الركلات الثابتة ولكننا تحلينا بالصبر. في النهاية كان لدينا ما يكفي من الفرص عبر الاستحواذ لتسجيل الأهداف".

وعن هدف فيل فودن قال:"لديه إنهاء مذهل، وقام بخطوة رائعة للأمام الليلة. أنا أشعر بالأسف تجاهه، فهو يستحق لعب المزيد من الدقائق".

وتابع:"أنا واثق من أنه سيمنحنا الكثير من الإسهامات وسيساعدنا بشكل أكبر".

يذكر أن فودن سجل الهدف الثاني للسيتيزينز في الدقيقة 95، بعد أن سجل رحيم سترلينج أول الأهداف في الدقيقة 66.