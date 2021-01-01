جوارديولا: دياش يستطيع اللعب كل ثلاثة أيام، ويتعافى بشكل فوري!

جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يثني على قدرات روبن دياش الفنية والبدنية.

أشاد بيب جوارديولا بلاعبه الشاب روبن دياش مدافع مانشستر سيتي الجديد، وبقدراته البدنية والفنية الكبيرة وبما يقدمه لفريقه من إضافة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن دياش يمكنه أن يضيف للفريق على عدة مستويات بسبب ما يملكه من إمكانيات.

وقال جوارديولا: "عندما تضم أي لاعب تفكر في أنه سيساعد الفريق، لكنك لا تعرف أبدًا كم ستكون تلك المساعدة قيمة بالنسبة لك".

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وأضاف: "قدرات دياش الفنية وقدرته على استيعاب المباريات مذهلة بالنسبة لي، وهو دائمًا يريد أن يتعلم والجميع هنا تفاجىء بقدرات جسده وعقله على ذلك".

وأكمل: "في الصباح كل يوم هو يعمل ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ويضع خطته البدنية ويأكل بشكل مثالي، ويعيش بشكل احترافي طوال الـ 24 ساعة".

وأردف: "هو فتى يستطيع اللعب كل ثلاثة أيام ويتعافى بشكل فوري، ووجود لاعب مثله هام للغاية بالنسبة للفريق، هو الآن عمره 23 عامًا، لكنني أضمن لكم أن يبقى لاعبًا مذهلًا لخمس أو ست أو سبع سنوات، وهو أمر ليس بالسهل".

جدير بالذكر أن دياش كان قد قدم إضافة كبيرة على المستوى الدفاعي لمانشستر سيتي في الأسابيع الماضية، وعاد الفريق على يده للتنافس على مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي.