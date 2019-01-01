جوارديولا: خسارة أخرى ستهدد آمل التتويج بالبريميرليج

مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يعترف بصعوبة التتويج بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن تلقي فريقه لأي خسارة أخرى ستنهي حلم التتويج بالبريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب وصافة جدول ترتيب فرق البريميرليج خلف ليفربول المتصدر بفارق أربع نقاط.

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وعن هذا الوضع قال المدرب الإسباني: "لا يفرق الأمر إذا كنا نلعب قبل أو بعد ليفربول، ما يهم هو مواصلة تحقيق الفوز، كل مباراة سنخوضها هي بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا، يجب أن نفوز سواء لعبنا قبل ليفربول أو بعدهم".

وعن مواجهة نيوكاسل قال مدرب برشلونة الأسبق: "من خبرتي، أرى أن مواجهة نيوكاسل يونايتد دائمًا صعبة، خاصة مع مدربهم رافاييل بينيتيز صديقي، هم فريق يدافع بشكل جيد أيضًا".

يذكر أن جوارديولا كان قد سبق له التتويج بالدوري الإسباني مع برشلونة والدوري الألماني مع فريق بايرن ميونيخ.