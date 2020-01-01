جوارديولا: حذرت من البطاقات الصفراء ولا أستطيع انتقاد فريقي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يرفض انتقاد فريقه عقب الخسارة من توتنهام بثنائية نظيفة.

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مانشستر سيتي عن انزعاجه من خسارة فريقه اليوم أمام نظيره توتنهام في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة بالرغم من غياب الأهداف والخسارة.

وقال جوارديولا: "لقد لعبنا بشكل جيد لكننا خسرنا المباراة، لقد تكرر الأمر من جديد لقد سددوا الكرة مرتين على المرمى وسجلوا هدفين".

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وأضاف: "لا أملك العديد من الأمور لأقولها حول أداء الفريق، علينا أن نقبل ما حدث اليوم لنحلله بشكل جيد، الأمر ليس سهلًا لقد لعبنا بطريقة جيدة بكل صدق".

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وأكمل: "بذلك الأداء لا يمكنني أن أنتقد الفريق، الأداء كان مذهلًا وانتقاده سيكون خاطئًا، لقد صنعنا الفرص وتقلينا القليل منها".

وعن سبب تأخره على المؤتمر الصحفي قال: "لقد كنت أتحدث مع زوجتي واللاعبين وفريق العمل".

وأردف: "غير نادم على أي شيء في مباراة اليوم، لقد خسرنا مباراة وهذه هي كرة القدم، بكل تأكيد حظينا بالعديد من الفرص لكننا لم نستغلها".

وتحدث عن ركلة الجزاء: "الفريق يقرر من يسدد، وتسجيلنا لها لم يكن ليؤثر على طريقة لعب توتنهام، لكن ذلك كان سيكون أفضل بالنسبة لنا بكل وضوح".

وأنهى تصريحاته: "ما حدث اليوم تكرر في العديد من المرات هذا الموسم، والطرد كان نقطة محورية في المباراة بالرغم من تحذيرنا من البطاقات الصفراء بين الشوطين".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز فريق توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين ليرتفع الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وليفربول المتصدر لـ 22 نقطة.

