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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا غير قلق من جدول مباريات مانشستر سيتي

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تعرف على تصريحات جوارديولا والفارق بين مباريات مانشستر سيتي وليفربول

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّه لا يقلق من جدول المباريات المعقد لفريقه مقارنة بمنافسه ليفربول.

مانشستر سيتي يواجه هدرسفيلد تاون مساء اليوم، الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات صحفية: "بعض الأوقات يكون لديك أسبوع أو 10 أيام بين مباراة وأخرى وأحيانًا يكون هناك ضغط كبير، نحن في بطولة كأس الرابطة وكذلك الاتحاد وهذا يجعل لدينا العديد من اللقاءات".

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وتابع: " الموسم الماضي ودعنا كأس الاتحاد أمام ويجان وهذا منحنا فرصة للراحة 5 أيام في أبو ظبي، ولكن بتواجدنا في أكثر من بطولة لدينا العديد من اللقاءات ولن نذهب للإمارات وهذا أمر لا يزعجني".

مدرب برشلونة الأسبق أكد أنّ مانشستر سيتي وليفربول سوف يواجهون ذات الفرق في الفترة المقبلة ولا يهم ضغط المباريات لأن في الأخير هناك من سيفقد النقاط.

واختتم: "لدينا مواجهة ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد والأمر كذلك بالنسبة لليفربول، لو نجحنا في الفوز وهم خسروا فهذا مفيد ولا الأمر معاكس فسوف نتأثر".

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن ليفربول الفائز أمام كريستال بالاس ويحتاج للنقاط الثلاثة لكي يقترب من الصدارة.

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