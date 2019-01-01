جوارديولا: توتنهام منافس حقيقي وسترلينج من أخطر لاعبي البريميرليج

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره توتنهام هوتسبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، وأكد خلالها على جاهزية كل لاعبيه لخوض المباراة التي تقام هذا الأسبوع.

وقال جوارديولا: "منذ أن جئت لإنجلترا كان توتنهام منافس حقيقي في كل موسم، الموسم الأول أنهوا البطولة في المركز الثاني، دومًا ما تواجدوا في المنافسة، نحن نتحدث عن ثاني أفضل فريق في أوروبا".

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وأضاف عن لاعبيه: "سترلينج لاعب خطير للغاية، واحد من أخطر اللاعبين في الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي، لكن انظروا للست فرق أصحاب القمة، الجميع لديهم يريد تحقيق المزيد".

وأكمل عن جاهزية اللاعبين: "الجميع جاهز ويستحق أن يلعب، لدينا جودة كبيرة في الفريق، يمكننا أن نتحدث عن تشكيلة المباراة، لكن من الأفضل بالنسبة لنا أن نستفيد بذلك الوقت بالتفكير في كيفية الفوز على المنافس".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز في الجولة الماضية بخمسة أهداف نظيفة أمام وست هام على ملعب الأخير.