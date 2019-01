جوارديولا تسبب في فشل انتقال سانيه إلى بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ كان قريباً في الماضي من ضم ليروي سانيه، جناح مانشستر سيتي، لولا تدخل مدربه الحالي بيب جوارديولا.

وكان سانيه قد انتقل في صيف 2016 إلى مانشستر سيتي قادماً من شالكه مقابل 50 مليون يورو رغم ربطه بانتقال وشيك لصفوف بايرن وقتها.

وذكرت "بيلد" أن بايرن كان يملك اتفاقاً مع الجناح الشاب وناديه مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 34 مليون يورو وتركه عاماً للتطور قبل الانضمام للبافاري. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

الكشف عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع هازارد

من الأفضل لك ألا تعبر ⚠️



عشّاق The Lord of the Rings سيفهمون المقصد من وراء ذلك دون شرح 😅



أما من لم يشاهد الفيلم فالأمر باختصار أن فينجر كان قد حذر الجميع بألا يحاولوا الاقتراب من دوري اللاهزيمة .. يورجن لم يسمع لهذه التحذيرات حتى أوقفه بيب الجولة الماضية 👊



(🖌️🎨 : @omomani) pic.twitter.com/68svf35Sp0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019