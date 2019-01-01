جوارديولا: تخطينا بورنموث بصعوبة وهذا ما صنع الفارق

هكذا تحدث الفيلسوف بعد تأمين نقاط موقعة "فيتنس فيرست"

أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن ارتياحه بعد الفوز الصعب الذي تحقق بعد ظهر اليوم على حساب بورنموث بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة قال المدرب الكاتلوني للصحفيين "لقد كانت مباراة صعبة بحق، ونحن كنا نعرف ذلك، الآن لدينا سبع نقاط، لكن لا بأس".

وعن استمرار تألق الإنجليزي رحيم ستيرلينج بتسجيل هدفه الشخصي الخامس في مباراته الثالثة على مستوى البريميرليج هذا الموسم، قال "بوجه عام، لم نخلق الكثير من الفرص في مباراة اليوم، لكن بالنسبة لرحيم، فما زال يسجل الأهداف، وهذا أمر جيد لنا".

في الوقت ذاته، استفاض في مدح مواطنه دافيد سيلفا بعدما صنع الفارق للسكاي بلوز في "فيتنس فيرست"، وعنه قال "لقد لعب بطريقة لا تُصدق، في مثل هذا النوع من المباريات، دافيد يُجيد في العمق والمساحات الصغيرة، بالنسبة لي، هو أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي".

أجويرو يقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث بثلاثية في الجولة الثالثة من البريميرليج، إليكم أبرز أرقام المباراة 👇 pic.twitter.com/3iyWsQwDGm — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وبهذه النتيجة، أصبح لدى حامل اللقب في آخر عامين سبع نقاط، ليقلص الفارق مع منافسه المباشر ليفربول لنقطتين، بعد نجاح صلاح ورفاقه في تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات.