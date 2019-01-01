جوارديولا: بوتشيتينو لا يصدق إشادتي به

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن نظيره ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام لا يصدق إشادته المستمرة به.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بنظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن بوتشيتينو يعد من مدربي القمة بالنسبة له في ظل كل ما قام به مع توتنهام.

وقال جوارديولا: "لا أعلم إذا كان بوتشيتينو يتلقى نفس الكم من الإشادة من قبل بقية المديرين الفنيين مثلما يحدث معي، لا أعتقد أن ذلك يحدث".

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وأضاف: "في رأيي هو يملك معايير عالية للغاية، حتى لو لم يكن يصدق ما أقوله، هو واحد من مدربي القمة، على قمة القمة في الواقع".

وسيواجه توتنهام نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وعلى ملعب الفريق حامل اللقب.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز في الجولة الافتتاحية على حساب وست هام بخمسة أهداف نظيفة بينما قلب توتنهام تأخره أمام أستون فيلا لفوز بثلاثة أهداف لهدف وحيد.