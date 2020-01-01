جوارديولا بعد رباعية بورت فايل: هكذا نتعامل مع أقدم بطولة في العالم

وماذا عن استضافة الضيوف في غرفة خلع ملابس لاعبي مانشستر سيتي؟

أشاد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، بالتزام وانضباط لاعبيه، بعد العرض الجاد أمام ضيفه المغمور بورت فايل، الذي انتهى بفوز السيتيزينز بنتيجة 4-1 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم فارق الإمكانات بين السيتي وضيفه، إلا أن الفيلسوف رفض التقليل من شأنه الفريق الضيف، نظرًا للمفاجآت المعروفة دائمًا عن مباريات بطولة الكأس.

وبعد المباراة قال لشبكة "بي بي سي": "عندما يتعاقد بورت فايل مع المهاجم توم بوب يخوض المباراة، فهذا يشكل خطرًا، لكننا خلقنا الكثير من الفرص، ولهذا تأهلنا للدور المقبل".

وعن رأيه في أداء تايلور هاورد بيليس، قال "إنه يتطور ولاعب ذو جودة عالية، لقد شارك في كأس كاراباو، وظهر بمستوى جيد جدًا، ويبدو لي أنه يركز دائمًا على ذلك".

وأضاف "هذه أقدم مسابقة كأس في العالم، لذلك نتعامل مع هكذا مباريات على محمل الجد ونبذل فيها كل ما في وسعنا، صحيح سنكون في قرعة الدور القادم، لكن الطريق نحو النهائي لا يزال طويلاً".

وعن دعوة لاعبي بورت فايل لغرفة خلع ملابس لاعبي مانشستر سيتي، قال بيب "إنه لمن دواعي سروري أن تكون هذه الفريق إلى جانب لاعبينا، وهذا يعبر عن نوع المنافسة المختلفة في هذا البلد، ومن الجيد أن نستضيف هذه الفرق، إننا نلعب في مستوى مختلف لكن الأحلام تبقى أحلام".

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي يعتبر حامل لقب هذه البطولة، بعد فوزه الكاسح والعريض على واتفورد بسداسية لا هوادة في نهائي "ويمبلي" في نهاية الموسم الماضي.