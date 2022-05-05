جوارديولا بعد توديع دوري الأبطال أمام ريال مدريد: ليست أسوأ هزيمة!

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأداء لاعبيه على الرغم من توديع الفريق لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء.

ريال مدريد تمكن من الفوز في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 3-1، ليتأهل النادي الملكي إلى المباراة النهائية بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مانشستر سيتي كان قريبًا للغاية من التأهل إلى النهائي بعد تقدمه بهدف عن طريق رياض محرز في الدقيقة 73، لكن البرازيلي رودريجو سجل هدفين في الدقيقتين 90 و90+1 لتنتقل المباراة إلى أشواط إضافية، سجل خلالها كريم بنزيما هدف تأهل النادي الملكي.

ماذا قال جوارديولا؟

بيب كان يشعر بالإحباط خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد نهاية المباراة، خاصة مع السيناريو المجنون الذي عاشه فريقه.

وقال جوارديولا: "باستثناء النهاية كنا رائعين، لكن الأمر كله يتعلق بالأهداف، وهم سجلوا أكثر".

وأضاف: "كنا المسيطرين في معظم فترات المباراة، ولعبنا بشكل جيدة، كان لدينا فرصة جيدة للغاية في النهاية من جريليش".

وتابع: "صحيح أنهم بدوا خطرين، وأنهوا المباراة بأربعة مهاجمين وميليتاو في منطقة الجزاء، قبل الهدف الأول لم نكن قلقين من ريال مدريد، لقد فعلوا ذلك مرات عديدة عبر التاريخ، لكننا لم نشعر بالارتباك، عندما كنا في أفضل حالاتنا عادوا".

هل هذه أصعب هزيمة في تاريخه؟

سُئل جوارديولا عما إذا كانت هذه الخسارة في "سانتياجو برنابيو" هي الأكثر إيلامًا في مسيرته في دوري الأبطال.

وقال جوارديولا: "لقد عانيت من هزائم أخرى صعبة في دوري الأبطال، مثلما حدث ضد تشيلسي مع برشلونة".

وأضاف: "كنا قريبين للغاية، عانينا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كان الأمر أفضل، في النهاية لم نتمكن من فرض سيطرتنا حتى النهاية".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "علينا رفع روح لاعبينا، هذا يحدث في الرياضة، هذا الشعور بالاقتراب من تحقيق الهدف، ثم تقدموا 2-1 وحصلوا على ركلة جزاء، وانتهى الأمر".

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