جوارديولا بعد السقوط: قدمنا مباراة جيدة.. وبييلسا : مانشستر سيتي استحق الفوز

هزيمة توقف انتصارات سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن خسارة فريقه من ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن فريقه لعب مباراة جيدة رغم الخسارة.

ثنائية ليدز جاءت عن طريق ستيوارت دالاس حيث سجل الهدفين في الدقيقتين 42 و91، بينما أحرز فيران توريس هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 76.

ليدز أكمل اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد ليام كوبر مع نهاية الشوط الأول، ومع ذلك نجح رجال مارسيلو بييلسا في اقتناص الفوز.

وقال بيب جوارديولا بعد الهزيمة:"لقد لعبنا مباراة جيدة حقًا لكننا أهديناهم الفوز من الأخطاء التي قمنا بها في الهجمات المرتدة، حيث لم نسيطر بالشكل الكافي".

وأضاف:"لم نخلق الكثير من الفرص في الأمام، وفي الدقائق العشر الأخيرة كانت لديهم فرص أخرى، عندما يدافعون بالطريقة التي كانوا عليها يجب أن تمنعهم من الركض والتقدم نحو مرماك، ولكننا لم نفعل ذلك".

وتابع:"حظينا ببعض الأوقات الجيدة في المباراة، لكن الأخطاء التي قمنا بها في الخلف تسببت في خسارتنا، الآن سنستريح قبل الاستعداد لمواجهة بوروسيا دورتموند وسنقرر كيف سنلعب ضدهم في ألمانيا".

اقرأ أيضًا .. جوارديولا لا يمانع انتقال أجويرو لأحد فرق الدوري الإنجليزي

وعلى جانب آخر قال بييلسا:"فزنا عن استحقاق ولكن سيتي استحق الفوز أيضًا، الأمر صعب للغاية ولكن ما أعتقده أننا بذلنا جهدًا كبيرًا رغم سيطرة سيتي على المباراة".

وواصل الأرجنتيني حديثه:"لم أتغلب على جوارديولا، إنها مباراة بين فريقين وكان اللاعبون هم العامل الأهم في حسم اللقاء، نحن نعمل كمدربين فقط والسيطرة للاعبين على أرض الملعب".

يذكر أن النتيجة جعلت رصيد سيتي يتجمد عند 74 نقطة في المركز الأول بالدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد، بينما يأتي ليدز بالمركز العاشر بـ 45 نقطة.