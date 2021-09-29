جوارديولا : باريس مثل برشلونة وهذه كانت خطتي لإيقاف ميسي !

الصلاة والدفاع لمواجهة باريس

ربما يمتلك باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، ولكن الإيطالي ماركو فيراتي هو من لفت أنظار المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

مدرب مانشستر سيتي تحدث بعد خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام باريس، في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا كشف عن إعجابه الشديد بفيراتي، وقام بتوضيح خطته من أجل إيقاف ميسي صاحب الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

كيف تحدي بيب عن فيراتي؟

المدرب الإسباني قال:"لقد وقعت في حب فيراتي، هو لاعب استثنائي ويجيد التمرير تحت ضغط بطريقة رائعة مما يخلق الحرية لخط الوسط".

وأضاف:"ليس هو اللاعب الذي يركز على الكرات الطويلة، ولكن يمكنك الاعتماد عليه في بناء الهجمة، قمنا بالتعامل معه بشكل أفضل في الشوط الثاني، لكنه كان استثنائيًا في الشوط الأول".

ماذا عن إيقاف ميسي؟

جوارديولا قال:"من الصعب جدًا التحكم في ميسي وإيقافه لمدة 90 دقيقة، لذلك قمنا بمحاولة تقليص فرص وصول الكرة له".

وأضاف:"حاولنا القيام بالأمور بالطريقة التي يجيدها، سواء نجحنا أو فشلنا، فهذا أسلوبنا في اللعب، وفيراتي كان كلمة السر لهم لإيجاد وسيلة لإيصال الكرة إلى نيمار".

وتابع:"لديهم مجموعة استثنائية من اللاعبين، مثلما امتلك برشلونة ميسي ولويس سواريز ونيمار، لا يوجد العديد من الفرق التي لديها هؤلاء اللاعبين، لا يمكننا التحكم فيهم، لذلك أعرف حلين للتعامل معهم، الدفاع والصلاة، أو الحصول على الكرة ومحاولة الابتكار".

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