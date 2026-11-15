جوارديولا الهدف الأبرز ولكن .. أمريكا تستهدف السير ساوثجيت لخلافة بوتشيتينو

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ناقش الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اسم مدرب إنجلترا السابق السير جاريث ساوثجيت كبديل محتمل للمدرب الرحيل ماوريسيو بوتشيتينو. ويقوم المسؤولون في الولايات المتحدة بتقييم عدة مرشحين إلى جانب الهدف الأبرز بيب جوارديولا، عقب موافقة بوتشيتينو على تولي تدريب مانشستر يونايتد.

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المسؤولون الأمريكيون يدرسون خياراتهم التدريبية

وفقًا لموقع TEAMtalk، برز اسم ساوثجيت على رادار الاتحاد وهو يبحث عن قائد جديد عقب قرار بوتشيتينو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أُبلغ المسؤولون الأمريكيون في وقت متأخر من الأسبوع الماضي بأن المدرب الأرجنتيني كان مرشحًا لتولي المقعد الساخن في أولد ترافورد بمجرد أن أبدى رغبة واضحة في الانضمام إلى مانشستر يونايتد. ونتيجة لذلك، تحركت الإدارة سريعًا لوضع قائمة احتياطية بالبدلاء.

جوارديولا يتصدر قائمة المرشحين

وعلى رأس قائمة الأمنيات تلك يقبع المدير الفني السابق لمانشستر سيتي جوارديولا، حيث أشار التقرير إلى أن إقناع المدرب الكتالوني بتولي قيادة المنتخب الوطني يُنظر إليه داخليًا باعتباره الخيار المفضل لدى رؤساء الاتحاد. ومع ذلك، يستكشف المسؤولون التنفيذيون أيضًا عدة أسماء بديلة لضمان امتلاكهم خيارات قوية جاهزة مع تسارع الأحداث.

ومن بين المرشحين الآخرين قيد الدراسة، يُفهم أن المدرب السابق لبلجيكا والبرتغال روبرتو مارتينيز متحمس لإمكانية تولي زمام المنتخب الأمريكي. وفي الوقت ذاته، ظهر اسم المدرب السابق لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو أيضًا في النقاشات الداخلية بينما يزن أصحاب القرار الخيار الأنسب للمنصب.

المدرب السابق لإنجلترا غير مقتنع

ويأتي إدراج ساوثجيت في تلك المحادثات بعد فترة متميزة استمرت ثماني سنوات على رأس المنتخب الإنجليزي، قاد خلالها بلاده إلى نهائيين متتاليين لبطولة أمم أوروبا قبل أن يتنحى في عام 2024. ومنذ رحيله عن الساحة الدولية قبل عامين، ظل بعيدًا عن تدريب الأندية والمنتخبات على حد سواء.

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ورغم أن سجله الحافل في البطولات يجذب المسؤولين عبر الأطلسي، تشير المصادر المطلعة إلى أن المدرب الإنجليزي لن يكون لديه رغبة كبيرة في قبول المنصب في الولايات المتحدة في هذه المرحلة من مسيرته. ونتيجة لذلك، سيتعين على الاتحاد على الأرجح تركيز جهوده على أسماء أخرى في قائمته المختصرة بحثًا عن خليفة دائم.

دور إداري في ويمبلي يلوح بدلًا من ذلك

وبدلًا من العودة إلى الخطوط الجانبية في الخارج، يُرشّح ساوثجيت لإمكانية إعادة الارتباط بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصفة تنفيذية. فمسؤولو ويمبلي حريصون على إعادة هذه الشخصية المحترمة إلى الحظيرة للعمل جنبًا إلى جنب مع صديقه دان آشوورث، الذي يشغل حاليًا منصب كبير المسؤولين الكرويين في المؤسسة. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر طريقًا للعودة إلى كرة القدم بعيدًا عن التدريب اليومي.