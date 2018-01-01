جوارديولا: الفريق تطور كثيرًا حتى بعد فوزه بالبريميرليج

مدرب مانشستر سيتي سعيد بالمستوى الذي أصبح عليه فريقه

فيسبوك تويتر محمد عماد

يري بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، والذي شهد تتويجهم بالبريميرليج برصيد قياسي (100 نقطة).

وقال المدرب الإسباني في حديثه لقناة سكاي سبورتس: "الفريق تحسن وتطور عن الموسم الماضي بتفاصيل صغيرة، وهذا طبيعي لأن هذا هو موسمنا الثالث سويًا".

أليجري يُقرر بدء مباراة أتالانتا دون رونالدو

كما أضاف مدرب السيتزن: "تطورنا على مستوى الهجوم والضغط على الخصم، ودفاعنا أصبح أكثر صلابة".

وعن لقبه المفضل قال مدرب برشلونة السابق: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أو بطولات الكؤوس تحتاج للعب في ست أو سبع جولات، ولكن مسابقة الدوري تتطلب اللعب كل ثلاثة أيام".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب البريميرليج بفارق أربعة نقاط عن المتصدر ليفربول.

يذكر أن جوارديولا الذي توج من قبل بدوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة، يخوض حاليًا موسمه الثالث في قلعة الاتحاد.