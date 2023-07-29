جوارديولا مُوجهًا رسالة للدوري السعودي: عرض محرز لا يمكن رفضه!

خريطة كرة القدم تتغير

Shahid

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، رأيه في صفقة انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الأهلي السعودي.

محرز أنهى رحلته الطويلة في الدوري الإنجليزي بالانتقال إلى الأهلي في صفقة سيحصل فيها على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو وهناك بعض التقارير الصحفية أكدت أن راتبه 50 مليونًا.

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جوارديولا قال عن هذه الخطوة:"العرض الذي تلقاه محرز كان مذهلًا ولا نستطيع أن نقول له ارفض ذلك، سوق الانتقالات اختلف كثيرًا بعد دخول الدوري السعودي وهذا سيغير الكثير في المستقبل".

وأضاف:"كانت لدي علاقة خاصة بمحرز، احترمنا بعضنا البعض طوال فترته في مانشستر سيتي، وهو أحد اللاعبين الذين يحرصون بشكل مستمر على الاستمتاع بكرة القدم وإظهار بعض المهارات الاستثنائية".

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يذكر أن صاحب الـ32 سنة انضم لمانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في 2018 وحصل على العديد من البطولات، أبرزها 5 ألقاب دوري إنجليزي وبطولة لدوري أبطال أوروبا.

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