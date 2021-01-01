جوارديولا: التمثيل موهبة لدى بعض اللاعبين لكن الـ VAR عليه اصطياد ذلك

جوارديولا يلقي اللوم على تقنية الفيديو

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن هناك بعض اللاعبين يجيدون التمثيل وادعاء السقوط للحصول على الأخطاء، مؤكدًا أن تقنية الفيديو عليها اكتشاف ذلك.

المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي مانشستر سيتي جاء ليؤكد أن ذلك يحدث في كل الفرق، ومن الطبيعي أن يبحث اللاعبون عن تسجيل الأهداف بأي طريقة، ولكن في ظل وجود الفيديو فإن هناك مشكلة.

وأضاف: "يقرر الحكام من يحاول الغش ومن لا يحاول ويستحق الحصول على خطأ بالفعل، وهذا ليس السؤال، السؤال الحقيقي يتم توجيهه للحكام، حيث أن لديهم مهمة صعبة ومعقدة للغاية".

وتابع: "اللعبة أسرع من أي وقت مضى، وهذا هو التفسير وراء وجود تقنية الفيديو والتي تمنح الفرصة للانتظار من 5 إلى 10 ثوانٍ وإلقاء نظرة تفصيلية أكثر من أجل اتخاذ القرار الصحيح".

وقال أيضًا: "لا أقول ذلك لأن هذه القرارات أضرت بنا، الجميع يتضرر من ذلك وأحيانًا تحدث لأطراف أخرى، جميع المدربين لديهم الحجج من أجل الشكوى من قرار أو آخر".

وأردف: "يجب أن يحدث ذلك بشكل أفضل لتجنب مثل هذه المواقف، هذا هو الهدف من وجود تقنية الفيديو، هذا هو الموسم الأول والثاني للتقنية في إنجلترا، ونأمل أن يكون الموسم المقبل أفضل"

وحول فوز جوندوان بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز فاجأ جوارديولا الصحفيين بإجابة غير متوقعة حيث قال: "سأخبرك بسر ربما لا تعرفه، هو أفضل لاعب في الشهر فقط لأننا فزنا بالمباريات التي لعبناها"

وأكد: "نفس الشيء مع جائزة لاعب الشهر عادة لأن فريقه فاز بأكبر عدد من المباريات، ليس أكثر من ذلك سرًا، نحن لسنا أفضل فريق على الإطلاق، وجوندوان ليس أفضل من اللاعبين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز"

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة كسرت فقط على يد الجار مانشستر يونايتد في الديربي منذ أيام قليلة.