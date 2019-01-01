جوارديولا: الأفضل لم يأت بعد ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد على استمراره رفقة الفريق في الفترة المقبلة وينفي إمكانية الرحيل قريبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق منانشستر سيتي أنه مستمر رفقة السيتيزنز خلال الفترة المقبلة رغم انتشار انباء عن رحيله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب لصالح قناة النادي وأكد خلالها أنه سعيد بأجواء العمل في إنجلترا وتحديدًا مع مانشستر سيتي.

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المصدر : جول العربي - Goal pic.twitter.com/F2BJ9jmJ73 — 3Bont (@3Bont) ٩ يناير ٢٠١٩

وقال جوارديولا: "لا أعتقد أنه هناك أفضل من مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، في الأماكن الآخرى الجماهير تطلق الصافرات عليك إذا لم تحقق الفوز، أما هنا فالجميع يقدم الدعم، أنا واحد من جماهير القميص الأزرق في الوقت الحالي".

وأضاف عن نتائج الموسم: "لقد كانت واحدة من أفضل النتائج في مسيرتي الكروية، لقد كانت تلك الألقاب هامة لأنها تم تحقيقها هنا في إنجلترا، حيث يتواجد أقوى المنافسات في العالم".

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وأكمل: "الجميع قبل أن أصل للدوري الإنجليزي كانوا يقولون لي أنه بطولة صعبة ولديها قوة كبيرة، لكنني رأيت ذلك بعيني هنا عندما أتيت".

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا كان قد ارتبط اسمه في الأيام الأخيرة بتدريب فريق يوفنتوس رغم نفيه شخصيًا لتلك الأنباء مرارًا وتكرارًا.