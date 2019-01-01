جوارديولا: إيدرسون خارج مواجهة ليفربول

صدمة جديدة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

أكد جوارديولا رسميًا غياب حارس المرمى إيدرسون عن مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتحدث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمقرر أن تقام مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد في قمة مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المؤتمر أكد بيب أن إيدرسون لن يلعب أمام ليفربول ولن يكون متاحًا بسبب الإصابة التي تحتاج لأن يبتعد عن الملاعب لفترة لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأضاف: "إيدرسون تعرض لإصابة وظل موقفه معلقًا من المشاركة في مباراة ليفربول حتى خضع للفحوصات الطبية الأولى وتأكد غيابه رسميًا"

وتابع: "نحن غير سعداء بالطبع بغيابه ولكن علينا البحث عن الخطة البديلة، نتمنى أن يعود سريعًا ولكن أثق في قدارت الجميع على تعويض غياب أي لاعب"

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يذكر أن إيدرسون قد تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي أمام أتالانتا مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستبدل بين شوطي اللقاء بالحارس التشيلي كلاوديو برافو.