جوارديولا: إضاعة ركلة الجزاء "روتين" أمام ليفربول والحديث عن اللقب مبكر

سعيد للغاية..

عبّر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رضاه عن الأداء الذي ظهر به فريقه أمام ليفربول، متمنيًا أن يُحقق الفوز المرة القادمة في حضور الجماهير بملعب أنفيلد.

جوارديولا أخيرًا فك عقدته مع ملعب أنفيلد وسحق ليفربول برباعية لهدف، ليقترب شيئًا فشيئًا من إعادة درع البريميرليج إلى خزائن السيتيزنس بعدما فقده الموسم الماضي لكتيبة يورجن كلوب.

وأضاع إلكاي جوندوجان ركلة جزاء في الشوط الأول، هي الثالثة التي يُهدرها لاعبو السيتي أمام ليفربول، وسخر جوارديولا من الأمر معتبرًا أنه بات "روتينًا" في أنفيلد.

الإسباني قال بعد المباراة "الكثير من المشاعر اليوم، أشياء كثيرة حدثت في المباراة، أضاع جوندوجان ركلة جزاء، بات الأمر مثل الروتين أمامهم، لكننا بدأنا بشكل جيد حقًا".

وتابع "فعلنا ما أردنا القيام به، الطريقة التي تفاعلنا بها مع هدفهم والجودة التي لعبنا بها أحدثت الفارق. نأمل في المرة المقبلة أن نفوز هنا ولكن بحضور الجماهير، الأنفيلد مثير للإعجاب ومع الجمهور يكون الأمر أكثر من ذلك بكثير".

كما أضاف "كُنّا نعلم أن علينا مواصلة ما بدأناه في الشهرين الأخيرين، وهذا ما فعلناه جيدًا اليوم، لسنوات عديدة لم نتمكن من الفوز هنا".

"ركلة الجزاء مشكلة لدينا، في اللحظات الهامة لا ينبغي علينا أن نهدر فرصة كتلك، ولا يهم من يكون صاحب الهدف. مرة أخرى، سأفكر في إيدرسون، قد يكون المسدد المرة المقبلة!"

وأتم "إنه فوز مهم ولكن لا نزال في فبراير، بالطبع الفارق بيننا وبين المركز الخامس كبير الآن ولكن نسعى لضمان دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 10 انتصارات متتالية في هذه الفترة شيء استثنائي، اليوم نحتفل ونتحدث عن ذلك وغدًا نعد للمباراة القادمة".

الجدير بالذكر أن فوز مانشستر سيتي مع تعثر مانشستر يونايتد بالأمس بالتعادل مع إيفرتون، جعل الفارق بين المتصدر والوصيف 5 نقاط مع إمكانية وصوله لـ8 حال فوز كتيبة جوارديولا في المباراة المؤجلة لهم.