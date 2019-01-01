جوارديولا: إذا أراد أحدهم المنافسة فليحرز 100 نقطة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتحدى فرق البريميرليج لإحراز عدد نقاط يعادل ما يحرزه السيتيزنز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تحدى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بقية فرق البريميرليج ليحرزوا نفس عدد النقاط التي يحققها فريقه كل موسم من أجل المنافسة على البطولة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بيرنلي وأكد خلالها أن موقف فيرناندينيو من المشاركة في اللقاء لا يزال غير معروف.

هل انتهى موسم فيرناندينيو مع مانشستر سيتي؟ https://t.co/a7st1gditU — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وقال جوارديولا: "سنرى بشأن فيرناندينيو بالغد، هو لديه مشكلة في الركبة، لكننا سنرى إذا ما كان جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد أم لا".

وأضاف عن دي بروينه: "لا يزال غير جاهز بعد، لكنه يتحسن بشكل واضح، ويشعر بشعور أفضل، لكن لا يمكن أن يشارك".

وأكمل: "المنافسة على الدوري صعبة للغاية، الجميع يقوم بعمل رائع، ونستعد بشكل جيد، ونحن في نهاية الموسم لذلك الجميع يشعر بالضغط".

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واختتم: "لقد حققنا 100 نقطة في الموسم الماضي، وهذا الموسم يجب أن نتخطى الـ 90 نقطة، تشيلسي يتحسن وتوتنهام أيضًا، ومانشستر يونايتد بعيد بـ 25 نقطة، إذا أراد أحدهم المنافسة عليه أن يعادل تلك النقاط".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن الثاني ليفربول ولكل فريق ثلاث مباريات متبقية.