جوارديولا: أفضل لعب الجولف عن تدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد

مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق يفضل التقاعد على تدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه يفضل الاعتزال وترك كرة القدم ولعب الجولف، بدلاً من تدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "بعد تدريب مانشستر سيتي لن أقبل بتدريب مانشستر يونايتد، كذلك الحال مع ريال مدريد".

وعند سؤاله إذا عرض عليه هذا الثنائي العمل ولم يكن هناك أي عمل غيره قال: "سأكون في جزر المالديف إن لم تصلني أي عروض، ولكن لا ربما ليس جزر المالديف لأنها لا تحتوي على ملاعب جولف".

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة جاره يونايتد، مساء الثلاثاء في ذهاب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وبعد اعتزال السير أليكس فيرجسون، مدرب الشياطين الحمر السابق، رشح جوارديولا للعمل بدلاً منه في مانشستر يونايتد، ولكن جوارديولا يؤكد اليوم أن تلك الفرصة لم تعد متاحة من جديد ولن يعمل أبدأ مع الفريق.

جدير بالذكر أنه في جدول الدوري الإنجليزي، يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 31 نقطة.