جوارديولا يؤكد عدم رحيل مساعده إلى أرسنال

أرتيتا ترك بيب وعاد إلى المدفعجية

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أن مساعده الثاني رودولفو بوريل لن يلحق بميكيل أرتيتا نحو الجهاز الفني الجديد لأرسنال.

أرتيتا تم الإعلان عنه مدرباً جديداً لأرسنال مساء الجمعة بعد مفاوضات طوال الأسابيع الماضية منذ إقالة أوناي إيمري الشهر الفائت.

وقال أرتيتا للإعلام: "من الآن بوريل سيعمل معي، لم يتواصل معنا أرسنال بخصوصه، سنستمر حتى الصيف بهذا الشكل".

وذكرت تقارير في الإعلام الإنجليزي أن بوريل مرشح للانضمام إلى الجهاز الفني لأرتيتا بناء على طلب من المدير الفني الإسباني.

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ويتولى بوريل منصب مدرب فريق الشباب في سيتي، كما عمل بنفس المنصب مع جوارديولا في برشلونة، وعمل مع النجم ليونيل ميسي في بداية مشواره.

ويلعب مانشستر سيتي مساء السبت أمام ليستر لحساب الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقابل أرسنال بالمقابل إيفرتون على ملعب الأخير، ولكن أرتيتا لن يكون مدرباً، وسيستمر المدرب المؤقت فريدريك ليونبرج في منصبه.