جوارديولا يعلنها: أرتيتا حسم اتفاقه مع أرسنال

تعرف على تصريحات جوارديولا حول المفاوضات بين أرسنال وأرتيتا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، توصل مساعده ميكيل أرتيتا إلى اتفاق لتدريب أرسنال وذلك قبل الإعلان الرسمي من النادي اللندني.

أرسنال أعلن رسميًا التعاقد مع أرتيتا ليكون خليفة أوناي إيمري.

وافتتح بيب المؤتمر الصحفي بقوله: "أرتيتا ليس هنا، إنّه في لندن ينهي الاتفاق مع أرسنال".

وتابع: "لم نفكر في بديل لأرتيتا وسوف نحافظ على الأسماء الموجودة حاليًا. لقد قرر الرحيل ولا نستطيع إيقافه وحرمانه من تحقيق حلمه بتدريب أرسنال. أتمنى له التوفيق وواثق من قدرته على تحقيق الأفضل".

وحول المصابين أشار المدرب الكتالوني إلى أنّ سيرجيو أجويرو وجون ستونز شاركا في التدريبات بالأمس، الخميس، ولكن لا يمكن تأكيد تواجدهما أمام ليستر سيتي بينما دافيد سيلفا ليس جاهزًا.

وواصل: "لدينا العديد من المباريات والمسافة بيننا وبين المتصدر كبيرة وخلال الفترة المقبلة ربما نستطيع تغيير هذا الأمر. علينا التركيز بصورة كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية".

وأردف: "ليستر فريق يمتلك مقومات رائعة ويلعبون كرة قدم مذهلة ومنذ الموسم الماضي وهم يقاتلون بشراسة في كل مباراة والآن في مركز متقدم أعتقد أنّ المباراة لن تكون سهلة".

واختتم: "إقالة المدربين أمر يحدث في كل الدول وليس فقط في انجلترا. ملاك النادي والجمهور ينتظر دائمًا تحقيق النجاحات وبعضهم لا يمتلك الصبر الكافي ويبحث عن نتائج سريعة هذا أمر طبيعي ومتوقع في اللعبة. إنها مليئة بالتغييرات".

جدير بالذكر أنّ ليستر سيتي يتفوق على مانشستر في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط، إذ يتواجد الثعالب في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بينما السيتزنز ثالثًا برصيد 34 نقطة.