جوارديولا: أخطأت في بدايتي مع مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق لكل من برشلونة وبايرن ميونخ والحالي لمانشستر سيتي يكشف عن تفاصيل خاصة ببداية عمله في إنجلترا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن العديد من التفاصيل الخاصة بأول أسابيعه في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أنه كان قد أخطأ في عدد من الأمور خلال فترة بدايته بإنجلترا.

وقال جوارديولا: "في بداياتي مع مانشستر سيتي كان هناك الكثير من الأمور الهامة في أول شهر أو اثنين، فهمت أنه هناك بعض المبادئ التي لا أستطيع المساس بها".

ريال مدريد يحدد سعر إيسكو لمانشستر سيتي

وأضاف: "لقد كانت المسألة كلها تتمحور حول الاستمرارية في تغيير الشكل ومحاولة التأقلم على المكان الجديد، وكان خطأي أنني كنت شديد التمسك بما أحب".

وأكمل: "لدينا الرقم القياسي في عدد التمريرات ضد بازل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لكننا خسرنا تلك المواجهة، الجميع يمكنه التفريق بين الاستحواذ السلبي والإيجابي".

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا كان قد نجح في الحصول على لقبي دوري إنجليزي في آخر موسمين رفقة مانشستر سيتي عقب خسارته في الموسم الأول لصالح تشيلسي.