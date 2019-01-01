جوارديولا: أحترم ليفربول وأعتذر لهم ومانشستر سيتي بريء

صراع قوي بين الفريقين كان للتتويج بالبريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن لاعبي فريقه لم يتعمدوا إهانة ليفربول أو جماهيره، وذلك تعليقاً على واقعة الفيديو الذي انتشر في الأيام الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو لاعبي سيتي أثناء العودة من برايتون بعد تحقيق لقب البريميرليج ينشدون أغنية أعتبرها البعض مسيئة لليفربول وجماهيره.

وقال جوارديولا بالمؤتمر الصحفي لمباراة واتفورد بنهائي الكأس: "ليس معقولاً أن نهاجم شون كوكس أو أي مشجعل لليفربول ولنا مشجع جُرح في ألمانيا".

وأضاف: "كنا نحتفل بأنفسنا، ولو أحد فهم الغناء على أنه مهين لليفربول فأقدم اعتذاري، أحترم هذا الفريق كثيراً ويعجبني أكثر حتى من بعض العاملين في صفوفه".

وعلق بيب على فشل الفريق بتحقيق الرباعية: "البطولة الأهم بعيدة عننا، كنت أفكر أن إذا عبرنا توتنهام، هل كنا سنجمع النقاط اللازمة لتحقيق لقب الدوري؟ لا أعرف، أظن الأمر كان ليكون صعباً".

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وأضاف: "الأمر صعب على الجميع باستثناء زيدان، هو أستاذ بتلك البطولة، ميسي ومولر وأجويرو أضاعوا ركلات جزاء في مشواري بالبطولة، تلك التفاصيل الصغير تصنع الفارق، في الدوري هناك فرصاً ثانية للتعويض".

واستمر: "على سبيل المثال لابورت هو أفضل لاعب تعاقدنا معه في السنوات الأخيرة، ولكن أمام توتنهام كرتان من جانبه أخطيء واستقبلنا هدفين، ولهذا تلك البطولة الأصعب".

وتحول بيب بالحديث إلى التحقيق مع سيتي بخصوص خرق قواعد اللعب النظيف: "حتى الآن الفريق بريء حتى تصدر إدانة من الاتحاد الأوروبي، ولكن البعض يريدنا أن نكون مذنبين".

وأردف: "فزنا بالبريميرليج وبعدها مباشرة يبدأ الحديث عن الاتهامات، تحدثت مع الإدارة ومتأكد من صحة أفعالهم، المحامون يعملون مع الاتحاد الأوروبي ولا مانع لدينا في كشف أوراقنا".

وختم: "في النهاية إذا كان الاتحاد الأوروبي يرانا مذنبين فسيعاقبنا، ولكن لحين ذلك فنحن براءة".

ويلعب مانشستر سيتي مساء اليوم السبت مع واتفورد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وسعيه لتحقيق الثلاثية المحلية.