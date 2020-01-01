جوارديولا : أجويرو مستعد للاعتذار لحكمة مواجهة آرسنال

يرى أن الحركة طبيعية تماماً

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن مهاجم الفريق سيرخيو أجويرو، يشعر بالحزن بعد الواقعة التي جمعته بالحكمة الإنجليزية سيان ماسي.

أجويرو تعرض لحمة انتقادات عنيفة يوم السبت الماضي، بعدما قام بوضع يده على كتف الحكمة المساعدة، خلال مواجهة آرسنال التي انتهت بفوز فريقه 1/0.

وفي هذا السياق قال جوارديولا:"الأمر يذكرني بما حدث بين ميندي وبرناردو سيلفا الموسم الماضي، الناس يفكرون دائماً من الخارج بطريقة سطحية".

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وأضاف:"أعرف جيداً نوايا أجويرو، وضع يده على كتفها بشكل طبيعي مثلما يضع يده على كتفي تماماً، عندما أقوم بتبديله أو يحدث أي تلامس".

وتابع:"ربما رأيت بعض العدوانية، ولكن أعتقد أنه كان طبيعياً لأنني أعرفه تماماً، لقد كان نجماً كبيراً على مستوى العالم منذ فترة طويلة ولكنه متواضع ولطيف ونيته لم تكن سيئة".

واستكمل:"لم أتحدث إلى أجويرو حول هذا الأمر، لكني متأكد أنه سيعتذر بدون مشكلة لو طلبت منه ذلك، مثلما حدث مع برناردو كانت مجرد مزحة طبيعية".

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ويأتي حديث جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي مع وست هام، اليوم، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، يطمح فيها الفريق لمواصلة الانتصارات بعد التفوق على المدفعجية الأسبوع الماضي.