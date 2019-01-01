جوائز ليفربول | فان دايك لاعب العام وصلاح الهدف الأفضل

هدف محمد صلاح في تشيلسي هو الأفضل وفيرجيل فان دايك أفضل لاعب في ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعل نادي ليفربول رسميًا عن الجوائز الخاصة بموسم الفريق المنصرم، حيث تصدر المشهد كلًا من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وكان ليفربول قد حل وصيفًا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي، بعد موسم تاريخي حقق فيه 97 نقطة.

وحصل فيرجيل فان دايك على جائزة لاعب الموسم بالنسبة لليفربول، وذلك بعد الموسم المميز الذي قدمه على المستويين المحلي والأوروبي.

— FC (@LFC) ٢٧ مايو ٢٠١٩

بينما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في الموسم بعد هدفه الرائع والصاروخي في شباك تشيلسي في مواجهة الدور الثاني.

— Liverpool FC (@LFC) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وكان صلاح قد حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج، بينما حصل فيرجيل فان دايك على جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدافع في البريميرليج.

وينتظر عشاق كرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام والذي سيحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

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يذكر أن ليفربول كان قد وصل إلى المباراة النهائية بعدما أقصى برشلونة من الدور نصف النهائي، بينما نجح توتنهام في إقصاء مفاجأة البطولة أياكس أمستردام من الدور ذاته.