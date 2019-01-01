جوائز الاتحاد القطري - فيريرا وعفيف الأفضل والدحيل يخطف واحدة

السد يخطف ثلاث جوائز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقام الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الأفضل بالموسم الكروي المنقضي 2018-2019.

ونال البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد، جائزة الأفضل بعدما قاد الزعيم للتتويج بطلًا قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

حصول البرتغالي على الجائزة جاء بعد منافسة مع الثنائي سامي الطرابلسي؛ المدير الفني للسيلية، وخوسيه مورسيا؛ المدير الفني للشحانية.

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أما جائزة أفضل لاعب فنالها أكرم عفيف؛ لاعب السد، بعدما شارك في 19 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 13 آخرين.

وكان يتنافس على هذه الجائزة معه الثنائي بغداد بونجاح؛ زميله في السد، والمعز علي؛ لاعب الدحيل.

فيما حصل بسام الراوي؛ لاعب الدحيل، على جائزة الأفضل تحت 23 عامًا، بعدما شارك في 15 مباراة، وسجل هدف وحيد.

وخطف الراوي الجائزة من الثنائي عبد الرحمن فهمي؛ لاعب الأهلي، ويوسف حسن؛ لاعب الغرافة.

وخلال الحفل، تم تكريم الجزائري بغداد بونجاح بحصوله على جائزة منصور مفتاح للهداف، حيث سجل 39 هدفًا توج بها هدافًا للموسم.

🏆 الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي #السد يتوج بجائزة “ منصور مفتاح “ للهداف بعد تسجليه ٣٩ هدفاً في #دوري_نجوم_QNB #جائزة_الإتحاد_القطري_لكرة_القدم - موسم ٢٠١٩/٢٠١٨

#QFAaward pic.twitter.com/GyMWljA9jc — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 30, 2019

وأخيرًا، نال طاقم التحكيم المكون من عبد الرحمن الجاسم وطالب سالم وسعود أحمد الأفضل من لجنة التحكيم.