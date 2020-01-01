الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أساطير إفريقيا وحفل الأفضل 2019

المباراة من المقرر أن تقام في منطقة سفح الأهرامات

تقدم عصام الحضري؛ حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، باعتذاره عن عدم المشاركة في أي نشاط متعلق بحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاختيار الأفضل في القارة السمراء بعام 2019.

الحفل من المقرر أن يقام في السابع من يناير الجاري بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، في حضور مجموعة من أساطير القارة السمراء.

ومن المقرر أن يقام على هامش الحفل مباراة تجمع بين أساطير إفريقيا في منطقة سفح الأهرامات وأبو الهول بالجيزة.

وائل جمعة يشارك في مباراة الأساطير

الحضري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم باعتذاري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والقائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في إفريقيا لعام 2019 المقام بمصر ومباراة الأساطير، عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي، بسبب فترة المعايشة التي أقضيها حاليًا خارج مصر، تمنياتي بالتوفيق".

اتقدم بإعتذاري للاتحاد الافريقي لكرة القدم و القائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز احسن لاعب في افريقيا لعام 2019 المقام بمصر و مباراة الاساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي اقضيها حاليا خارج مصر

تمنياتي بالتوفيق@caf_online_AR — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 5, 2020

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الأحد، القوائم النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني؛ لاعبا ليفربول الإنجليزي، بجانب الجزائري رياض محرز؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة الأفضل خارج القارة السمراء، أما داخل القارة فضمت المصري طارق حامد؛ لاعب الزمالك، التونسي أنيس البدري؛ لاعب الترجي التونسي، وزميله السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي الجزائري يوسف البلايلي.

بينما جائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها أليو سيسيه؛ المدير الفني للسنغال، جمال بلماضي؛ المدير الفني للجزائر ومعين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، فيما أفضل منتخب انحصرت بين الجزائر والسنغال ومدغشقر.