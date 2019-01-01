جوائز الأفضل في العالم: ما الفارق بين ذا بيست والكرة الذهبية؟

في كل عام يتنافس أبرز لاعبي كرة القدم في العالم على لقب الأفضل على الإطلاق، ولكن هناك جائزتان مخصصتان لذلك، فما هما؟ وما الفارق بينهما؟

تعتبر كرة القدم لعبة جماعية تسعى فيها مختلف الأندية لتحقيق المجد بالفوز بالعديد من البطولات والألقاب، ولكن هذا لا ينفي أن التألق الفردي أمر يستحق الإشادة بشكل كبير، وهناك العديد من الجوائز المخصصة لتقدير المهارات المتنوعة مروراً بحراسة المرمى وقدرة البعض بشكل خارق على حماية مرماهم، وختاماً بالهدافين الذين يسجلوا الأهداف من أنصاف الفرص.

هناك بعض اللاعبين الذين يملكون تأثيراً شخصياً أكثر من غيرهم وبفارق كبير عن أقرب منافس لهم، ولديهم قدرة على تغيير مجريات اللعب بمنتهى البراعة مهما كانت الضغوطات، لذلك يحصل مثل هؤلاء على أعلى تقييم فردي، وهناك جائزتان مخصصتان لذلك.

ما الفارق ما بين ذا بيست والكرة الذهبية، وهل للفيفا علاقة بكلتا الجائزتين أم لا؟، هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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ما الفارق بين جائزة الفيفا لأفضل لاعب والكرة الذهبية؟

هناك العديد من الاختلافات بين جائزتي الفيفا لأفضل لاعب والكرة الذهبية، حيث تعتبر مجلة فرانس فوتبول هي المسئولة عن البالون دور في حين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المؤسسة المتحكمة في جائزة ذا بيست، وتتمثل الاختلافات في فترة الحكم على المرشحين للفوز بكل لقب منهما.

تعتمد جائزة الكرة الذهبية في تقييمها لأي لاعب على أدائه على مدار السنة التقويمية في حين أن ذا بيست تحكم على مستوى اللاعبين على مدار موسم كامل من الصيف إلى الصيف، لذا تقام حفل البالون دور في شهر ديسمبر، في حين أن الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب يُعلن عنه في شهر سبتبمر من كل عام.

هناك اختلاف آخر بين الجائزتين في ما يتعلق بطريقة التصويت للفائز بها، في الكرة الذهبية يتم الاعتماد على اختيارات بعض الصحفيين في مختلف أنحاء العالم، أما بالنسبة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم فيتم فيها اللجوء إلى ما يتم وصفه بهئية المحلفين الدولية والتي تتكون من مدرب وقائد كل منتخب وطني في العالم، بالإضافة إلى الصحفيين والمشجعين.

وبطبيعة الحال فإن الجوائز نفسها مختلفة، البالون دور عبارة عن كرة ذهبية مدهشة ترتكز على قاعدة من البيريت "حجر كريم" والتي صًنعت لتبدو وكأنها طبقة من البلورات، وفي الوقت نفسه تعد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم مصنوعة من البلاتينيوم ونسخة كربونية من لقب كأس العالم.

مُنحت جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في التاريخ في عام 1956، أما بالنسبة لجائزة ذا بيست فظهرت للمرة الأولى في عام 2017.

هل للفيفا علاقة بجائزة الكرة الذهبية؟

شارك الفيفا في جائزة الكرة الذهبية مسبقاً عند الانضمام إلى فريق عمل مجلة فرانس فوتبول وذلك بين عامي 2010 و2015، كانت الهيئة الحاكمة في العالم تدير جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم منذ 1991 لكنها أصبحت غير صالحة بعد أن أندمجت مع الكرة الذهبية.

احتفظت الجائزة المندمجة حديثاً بجميع السمات المميزة للكرة الذهبية، حيث تم وضع كلمة الفيفا في المقدمة مما جعل اسمها هو كرة فيفا الذهبية، لذلك فإن إنشاء جائزة ذا بيست الجديدة من قبل الفيفا يُعد إعادة إحياء للجائزة القديمة لأفضل لاعب في العالم.