عين على الحكم - هل ظلم جهاد جريشة الوداد أمام الترجي بالنهائي الإفريقي؟

جهاد جريشة رفض احتساب تعادل الوداد البيضاوي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أثار الحكم المصري جهاد جريشة الجدل، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب بعض القرارات.

جريشة قرر إلغاء هدف تعادل فريق نادي الوداد البيضاوي، والذي جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من المباراة.

الوداد البيضاوي يستضيف الترجي على ملعب مولاي عبد الله، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي كان تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 44 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل فريق نادي الوداد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

الحكم جهاد جريشة يستعين بتقنية "الفار" ويلغي هدف الوداد المغربي!



قرار صحيح؟ 🤔 #CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/Z4iLdLq7b2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

جهاد جريشة عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وتبين أن الكرة ارتطمت في يد مهاجم فريق نادي الوداد البيضاوي قبل الوصول إلى المهاجم الذي سجل هدف التعادل.

جريشة رفض احتساب هدف المباراة، واحتسب الكرة ركلة حرة لفريق نادي الترجي التونسي.

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ولكن اتضح أن الكرة ليست متعمدة من جانب لاعب الوداد البيضاوي، وبالتالي الهدف مشروع لفريق نادي الوداد البيضاوي.

وفي الشوط الثاني، ارتطمت الكرة في يد مدافع الترجي، وطالب لاعب الوداد احتساب ركلة جزاء.

جهاد جريشة يرفض احتساب ركلة جزاء للوداد المغربي بعد مراجعة تقنية الفيديو 📹



ما تعليقكم؟ 🤔 #CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/Y6eFwHk9va — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

ولجأ جهاد جريشة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد مرة أخرى، وبعدها قرر عدم احتساب ركلة جزاء للترجي.