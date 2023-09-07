جهات رياضية سعودية وأجنبية تتدخل لإنقاذ الأهلي .. عريضة قانونية إلى المحكمة الدولية

خالد العيسى أمام تحدٍ صعب للغاية..

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واحد من أصعب التحديات التي تواجه خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، حاليًا اقترب الوقت القاتل به، خاصةً وأنه من سبقه في مقعد رئاسة الراقي وليد معاذ نجح به بجدارة من قبل، لذلك أي فشل من شأنه أن يضع الأول في موقف محرج أمام الجماهير.

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الميركاتو الصيفي السعودي ينتهي اليوم الخميس، وخلال الأشهر القليلة المقبلة، سيبدأ الجمهور في الحديث عن نقاط الضعف في الفريق، ومن ثم مطالبة الإدارة بضرورة تدعيم مراكز بعينها في الشتاء المقبل، لكن قد تصدم هذه الرغبة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد.

فيفا أصدر بالفعل قبل أشهر قرار بحرمان الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيل، إثر تراكم القضايا الخارجية عليه وتكرارها، لكن نجح وليد معاذ في الحصول على قرار بتعليق العقوبة مؤقتًا، كي يتمكن النادي من إبرام الصفقات جديدة خلال الصيف الجاري.

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وفي هذا الشأن، وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة خالد العيسى تبذل مساعٍ جادة حاليًا رفقة جهات رياضية رسمية ومكاتب قانونية دولية كبرى، لإلغاء العقوبة المنتظرة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الجداوي يتعاون مع جهات قانونية رياضية فاعلة داخل المملكة وخارجها، على دراية بأسباب المنع من أجل إلغاء القرار، لكن هناك صعوبات تواجههم.

"الشرق الأوسط" أشارت كذلك إلى أن هناك سعي جاد لكتابة عريضة قانونية للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" إلا أنه تحسبًا لرفضها، هناك محاولات للتوقيع مع أكثر من لاعب محلي خلال ما تبقى من ساعات في الميركاتو، لدعم مقاعد البدلاء.

يذكر أن الأهلي خلال الصيف الجاري تعاقد مع ستة لاعبين محليين هم: فراس البريكان، محمد بسام الحريجي، سميحان النابت، عبد الله عطيف، فهد الرشيدي وسعد بالعبيد.

أما على مستوى الأجانب، فضم السباعي فرانك كيسييه، إدوارد ميندي، داميرال، آلان سانت ماكسيمين، روجير إيبانيز، رياض محرز وجابري فيجا.

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