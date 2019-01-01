جنوى يفاوض جاتوزو ومباراته الأولى قد تكون ميلان

نادي جنوى الإيطالي يسعى للحصول على خدمات جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي جنوى يسعى للحصول على خدمات المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفريق ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" والتي أكدت أن مفاوضات قد جمعت كل من المدير الفني السابق للميلان وإدارة النادي.

وذكرت الشبكة أن تولي جاتوزو لتدريب الفريق قد يكون فوري حيث قد تكون مباراته الأولى في مواجهة فريقه السابق يوم السبت المقبل.

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وكان فريق جنوى قد تعرض لهزيمة كبيرة أمام نظيره لاتسيو بأربعة أهداف نظيفة اليوم الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وترك جاتوزو تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي بعدما فشل في الصعود لدوري أبطال أوروبا وتولى ماركو جيامباولو تدريب الفريق خلفًا له.

جدير بالذكر أن جنوى يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٨ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد خمس نقاط فقط بعد مرور ست جولات.