جنوى يؤكد اهتمام ميلان بمهاجمه، ويُحدد شرطين للتخلي عنه

ما هي شروط جنوى لمنح مهاجمه للميلان؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جنوى اهتمام ميلان بضم مهاجمه كريشتوف بيونتيك خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكنه حدد شرطين للتخلي عن اللاعب.

ويعيش المهاجم البولندي موسمًا مذهلًا رغم أنه الأول له في السيري آ، إذ أحرز 13 هدفًا في البطولة بجانب 6 أهداف في كأس إيطاليا، ولذا لفت إليه أنظار العديد من الأندية الباحثة عن مهاجمين وأبرزها ريال مدريد وميلان.

ويسعى ميلان لتأمين مهاجم قبل السماح لجونزالو هيجواين بقطع إعارته والتوجه لتشيلسي، وقد وضعت الإدارة المهاجم البولندي على رأس قائمة أهدافها.

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المدير الرياضي لجنوى أكد الأمر، لكنه أوضح شرطين للتخلي عن اللاعب، إذ قال "نحن بانتظار العروض لبيونتيك. حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي، مجرد استفسارات".

"ميلان يعلم أننا نريد الحفاظ على اللاعب حتى يونيو القادم، لكننا سنُقيم أي عروض تصلنا. البيع الآن ليس ضمن نوايانا، لكننا قد نتراجع إن وصلنا عرضًا كبيرًا".

أتم موضحًا الشرط الثاني بعد شرط العرض المرضي ماليًا "ميلان مهتم، لكنه مشغول الآن ببطولة السوبر الإيطالي، لكننا لن ننتظر حتى اليوم الأخير من السوق".