جنون كأس العالم في الأرجنتين.. بطاقة ميسي تساوي الحد الأدنى للأجور!

بلاد الشمس تستعد لمغامرة جديدة

دائمًا ما يكون شغف كرة القدم في الأرجنتين أعلى من أي مكان آخر في العالم، وحينما يكون الوقت الفاصل على انطلاق كأس العالم أقل من شهرين، يمكن الحديث عن ولع بالألبيسيليستي.

زوجة ليونيل ميسي قائد التانجو أنتونيلا روكوزو شاركت قبل ساعات عبر إنستجرام فرحة ابنها ماتيو بالحصول على واحد من أكثر الأشياء التي يكثر عليها الطلب في الأرجنتين، وهي بطاقة والده ليونيل ميسي بزي الأرجنتين الذي سيخوض به مونديال 2022.

هذه البطاقة هي جزء من ألبوم أنتجته شركة "بانيني" وتوزعه في منافذ البيع في الأرجنتين، المفاجأة أن هذا الألبوم حقق مبيعات خرافية، إلى الدرجة التي دفعتهم لطرح ملصق ميسي وحده ضمن الألبوم بمبلغ 315 يورو.

وفقًا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، فإن الألبوم الذي يعد ملصقات لكل لاعبي الأرجنتين وفي مقدمتهم ميسي بات يباع في الأكشاك والمحلات التجارية ومحطات الوقود والتطبيقات على الإنترنت.

أكثر من متجر أكد أن ما يمتلكه من نسخ لهذا الألبوم تنفد في أقل من يوم واحد، حمى كاملة!.

من الواضح أن هذه الحمى وبالذات فيما يتعلق بملصق ليونيل ميسي الذي بات يباع في السوق السوداء، مردها إلى أن تلك النسخة ستكون على الأرجح نهاية مشوار ميسي مع الألبيسيليستي على مستوى كؤوس العالم.

كما تبدو الأرجنتين كواحدة من أفضل المرشحين بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا ضد البرازيل في عام 2021 ويحلم الأرجنتينيون أن يتمكن رجال سكالوني من تكرار الإنجازين اللذين تحققا في عامي 1978 و1986 حين تربعت الأرجنتين على عرض العالم.

لكن الأمر بات مثيرًا للجدل بل والنقد السياسي، تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ثمن ملصق ميسي الذي يصل إلى 45 ألف بيزو أرجنتيني أي ما يتجاوز بالكاد 315 يورو، يساوي الحد الأدنى للأجور للأرجنتين في شهر أغسطس الماضي!.