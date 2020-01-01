جنون في تركيا .. 3 ضربات جزاء وطرد خلال دقيقة واحدة

ظاهرة عجيبة لا تتكرر كثيراً في كرة القدم

شهدت مباراة أوسكاسبور وإرجين فيليمشسبور موقف غريب في المباراة التي تلعب في دوري الدرجة الثانية التركي، عندما أضاع فريق إرجين 3 ركلات جزاء في أقل من دقيقة.

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إرجين فيليمشسبور في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليتقدم لها أحد لاعبي الفريق ويسددها ويتصدى لها الحارس.

وقرر الحكم إيجمين أرتون، بعد ذلك إعادة ركلة الجزاء بعد تحرك الحارس إيرسن أيدين، قبل تنفيذ الركلة، ووجه إليه البطاقة الصفراء.

وفي المحاولة الثانية عاد الحارس أيدين إلى التصدي لركلة الجزاء مرة أخرى وسط حالة جنونية من الجماهير المتواجدة في الملعب، ليقرر الحكم أرتون إعادتها من جديد وتوجيه البطاقة الصفراء الثانية للحارس وطرده من الملعب مع تنفيذ ركلة الجزاء من جديد لثالث مرة.

Uşakspor-Ergene Velimeşespor, 90. dakika. 🧤 Kaleci Ersin Aydın penaltı kurtardı. 🟨 Ersin Aydın sarı kart gördü. 🧤 Ersin Aydın tekrarlanan penaltıyı kurtardı. 🟥 Kırmızı kartla oyundan atıldı. 🧤 Kaleye, stoper Levent Aktuğ geçti. ❌ Levent Aktuğ penaltıyı kurtardı. 😍❤️🥰 pic.twitter.com/FE7AptM2KP — mackolik (@mackolik) January 19, 2020

أيدين حارس مرمى أوسكاسبور ترك مكانه في الملعب للمدافع ليفنت أكتوي، الذي وقف كحارس مرمى للفريق قبل أن يسدد المدافع إبراهيم فاتح الكرة ليتصدى لها أيضاً أكتوي الذي وقف حارس مرمى بدلاً من الحارس أيدين.

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نتيجة المباراة كانت قد انتهت بفوز أوسكاسبور بهدفين نظيفين، ليخرج بعد المباراة المدرب إركين شيميشير ويهنئ لاعبيه على الأداء الرائع.