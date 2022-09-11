جنون الميركاتو .. وكيل مهاجم إسبانيا يعتدي على رئيس النادي!

يبدو أن المفاوضات قد خرجت عن السيطرة

ادعى رئيس رايو فاييكانو، راؤول مارتين بريسا، أنه قد تعرض للاعتداء "بالضرب بالرأس" من قبل وكيل اللاعب راؤول دي توماس خلال مفاوضات الانتقال بين الطرفين. حيث كان فريق رايو فييكانو يحاول ضم مهاجم ريال مدريد السابق من صفوف نادي إسبانيول، لكن المفاوضات فشلت وظل في فريقه. وربما قد نعرف الآن تفاصيل هذا الفشل، حيث تحدث رئيس رايو فييكانو مع "COPE" حول الاعتداء عليه بالضرب من قبل وكيل اللاعب.

ماذا حدث؟

أجرى نادي رايو فاييكانو مفاوضاته مع إيفان جارسيا، وكيل دي توماس، بخصوص صفقة انتقال مهاجم إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية.

وزعم رئيس النادي أنه قد تعرض للهجوم من قبل جارسيا، وتم نقله إلى المستشفى خلال الاجتماع، فيما أصدر فريقه بيانًا يؤكد فيه أن بريسا قد تقدم بشكوى رسمية ضد جارسيا.

وعن ذلك، قال مارتين أثناء ظهوره بضمادة على أنفه: "لقد كانت ضربة رأس غير متوقعة، لقد كان عملًا إجراميًا وجبانًا وسيئًا للغاية، لأنه إذا وجه لي تحذيرًا، فإننا سنقاتل".

فيما أوضح بيان النادي أن "نشر الأخبار الكاذبة التي ننفيها هنا يوم أمس هي استراتيجية دفاعية حقيرة من قبل إيفان جارسيا ضد الشكوى الجنائية التي يواجهها".

جدير بالذكر أن دي توماس قد ارتبط بالخروج من إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية، حتى أن مانشستر يونايتد كان مهتمًا باللاعب السابق في ريال مدريد.

ومع ذلك، فشلت الخطوة في أن تتحقق قبل إغلاق النافذة، وظل دي توماس من عناصر الفريق في إسبانيول في الوقت الحالي.