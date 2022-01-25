جنود خاصة وكلاب حراسة .. لاعبو إنجلترا يتصدون لحوادث سرقة منازلهم

كشفت تقارير صحيفة عن استعانة لاعبي الدوري الإنجليزي بجنود سابقين في الخدمة الخاصة لحماية عائلاتهم في المنزل، أثناء تواجدهم في صفوف أنديتهم.

وكانت حالات السرقة لمنازل لاعبي الدوري الإنجليزي أو للممتلكات الخاصة بهم تكررت بشكل كبير أثناء تواجدهم مع فرقهم في معسكرات أو مباريات.

وآخرهم كان حادث تعرض منزل لاعب مانشستر يونايتد، فيكتور ليندلوف إلى السرقة بتواجد أسرته بالداخل.

ما الذي كشفته التقارير؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن لاعبي الدوري الإنجليزي لجأوا للاستعانة إلى فريق أمني بعد زيادة حالات السرقة والاعتداء.

ويحاول نجوم الدوري الإنجليزي بشتى الطرق الحفاظ على الأمان في منازلهم وكانت "ديلي ميل" كشفت أيضًا عن ظهور كلاب حراسة من أجل حماية أسرهم ومقتنياتهم الثمينة.

ما الذي حدث مع أسرة ليندلوف؟



بعد مرور وقت على الحادث، خرجت مايا نيلسون ليندلوف زوجة اللاعب وأفصحت عن تفاصيل، الحادثة وكتبت في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "خلال مباراة ليندلوف يوم الأربعاء الماضي، تعرض منزلنا لاقتحام من لصوص".

وتابعت: "كنت بمفردي في المنزل مع الطفلين، ولكننا تمكنا من الهرب والاختباء في إحدى الغرف، وحبسنا أنفاسنا، نحن بخير الآن ولكنها كانت لحظة صادمة وصعبة بالنسبة لنا".

وأتمت تصريحاتها: "نحن الآن في السويد نقضي بعض الوقت مع العائلة، ونحصل على قسطًا من الراحة بعد تلك الصدمة".

جدير بالذكر أن المدرب رانجنيك قرر منح ليندلوف راحة من التدريبات وإذن بالسفر للسويد ليكون مع عائلته، وقرر إبعاده عن قائمة الفريق التي واجهت وست هام في الدوري الإنجليزي.







