مدرب جنوب إفريقيا: سنستغل معاناة مصر من الضغط الجماهيري

مدرب منتخب جنوب إفريقيا يتحدث عن مواجهة مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدرب ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، على أن فريقه أصبح مستعدًا لمواجهة مصر، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر سيواجه جنوب إفريقيا مساء غدٍ السبت، في دور الـ16 بالبطولة القارية، على ملعب ستاد القاهرة.

باكستر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بطولة كأس أمم إفريقيا سريعة، ولعبنا 3 مباريات في وقت قصير، ومواجهة المنتخبات المضيفة يمنحني التفاؤل".

مدرب جنوب إفريقيا تابع: "منتخب مصر سيعاني من الضغط الأكبر بسبب الجماهير، ويجب علينا أن ننظر لهذا الأمر بطريقة إيجابية، ومهمتنا أن نضعهم تحت الضغط، والجماهير سلاح ذو حدين، سنستخدمه لصالحنا".

🇪🇬 آخر مباراة انتصرت فيها مصر على جنوب إفريقيا تعود إلى 2006 وانتهت المبارة بنتيجة 1-0 بهدف لعماد متعب 😉



هل يتكرر هذا السيناريو 🤔 pic.twitter.com/Py3OO9rI0k — جول مصر (@goaleg) July 5, 2019

ستيوارت باكستر واصل: "جميع المباريات كانت قريبة من الحسنم، ولكنها انتهت بلعبة واحدة، وكان هدفنا الفوز على المغرب ولم ننجح في هذا، وعلينا أن نجد طريقة للفوز على منتخب مصر".

واختتم باكستر تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر ليس صلاح وتريزيجيه فقط، بل يمتلكون لاعب ارتكاز مميز ومدافعين كذلك".

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ16، بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى، والتي يقع فيها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.