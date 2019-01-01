جنوب أفريقيا: اختيار مصر لتنظيم كأس 2019 قرار سياسي بسبب المغرب

كاف قرر معاقبة جنوب أفريقيا بسبب ترامب والمغرب..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف مسؤولو الاتحاد الجنوب الأفريقي لكرة القدم خسارة ملف بلادهم لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 أمام الملف المصري بالقرار السياسي، مؤكدين أن تصويتهم ضد المغرب في ملف تنظيم كأس العالم 2026، لعب دورًا في فوز بلاد الفراعنة باستضافة الحدث القاري.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن أمس الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم كأس أفريقيا 2019 باكتساح الأصوات بعد حصولها على 16 صوتًا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا، وامتناع بلد وحيد عن التصويت.

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راسل بول؛ القائم بأعمال رئيس اتحاد جنوب أفريقي لكرة القدم، في تصريحات إذاعية بجوهانسبرج: "تقنيًا، ليس هناك أي بلد في أفريقيا أفضل من جنوب أفريقيا لاستضافة البطولة، نحن ليس لدينا أي مشكلات مع مصر، لكن مشكلتنا في الطريقة التي تم بها إسناد ملف الاستضافة لها".

وفي الإطار نفسه، أضاف مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" - رفض ذكر اسمه - لوكالة "فرانس برس: "اختيار جنوب أفريقيا للملف المشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026 ضد ملف المغرب، كان سبب معاقبتها من قبل الكاف، خاصة بعد انتقادات دونالد ترامب؛ رئيس أمريكا، للقارة السمراء وتصريحاته المعادية لأفريقيا".

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كان من المفترض أن تستضيف الكاميرون كأس أفريقيا 2019 إلا أن الاتحاد الأفريقي قرر سحب الملف منها، بعد تأخرها في الانتهاء من المنشآت والملاعب في الفترة المحددة، ليتم فتح الباب أمام دول أفريقيا للترشح.

ولم تتقدم أي بلد بملفها سوى مصر وجنوب أفريقيا، وتراجعت المغرب عن التقدم، رغم أنها أول بلد أعلن عزمه الترشح.