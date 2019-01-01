جنش يكشف موعد عودته للتدريبات في الزمالك

الزمالك تعرض لأزمة كبيرة عقب إصابة جنش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك عن فترة الإصابة الذي سيخوض بها التأهيل للعودة للتدريبات مرة أخرى.

وكان جنش تعرض لإصابة قوية في معسكر منتخب مصر الأخير قبل أمم إفريقيا، بقطع في وتر أكيلس وهو ما سيؤدي لغيابه ما يقرب من 9 أشهر.

وكشف الحارس الدولي عن مدة غيابه عن التدريبات وأنه جاهزًا للعودة للتدريبات بعد مرور 5 أشهر من التأهيل فقط والاستعداد للمشاركة.

وأجرى جنش عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ووضع قدمه في جبيرة حتى مرور مرحلة التأهيل للعودة للتدريبات.

وضم الزمالك كلًا من محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي كحراس مرمى من أجل تدعيم المركز في الموسم الجديد من الدوري المصري.